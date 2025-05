Semaine de la Rando’ – Envermeu, 18 juin 2025 10:00, Envermeu.

Seine-Maritime

Semaine de la Rando’ 46 Rue du Général de Gaulle Envermeu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 10:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-18

2025-06-19

2025-06-20

2025-06-21

La Semaine de la Rando’ revient pour vous faire découvrir les plus beaux sentiers du territoire. Du lundi 16 au samedi 21 juin, rejoignez-nous pour des randonnées accompagnées et adaptées à tous les niveaux balades familiales, randos itinérantes ou immersions nature.

Cette année, des randonnées déclinées sous toutes formes vous attendent randonnée équestre, découverte du balisage, rencontres gourmandes, bodypump, VTT et Gravel et bien plus encore !

Un programme avec des randonnées thématiques, gratuites et accessibles à tous

– Mercredi 18 juin à 10h00 à Dampierre-Saint-Nicolas Rando’ pédestre

– Mercredi 18 juin à 18h00 aux Ifs Rando’ gourmande

– Jeudi 19 juin à 10h00 à Saint-Aubin-le-Cauf Rando’ bodypump (renforcement musculaire)

– Vendredi 20 juin à 20h30 à Touffreville-sur-Eu Rando’ enchantée

– Samedi 21 juin à 10h00 à Meulers Rando’ VTT / Gravel encadrée

– Samedi 21 juin à 14h00 à Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) Rando’ & jeu de piste

Pour participer à ces randonnées, inscrivez-vous auprès de la Communauté de communes Falaises du Talou par mail à tourisme@falaisesdutalou.fr ou par téléphone au 02.35.04.85.10

46 Rue du Général de Gaulle

Envermeu 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr

English : Semaine de la Rando’

The « Semaine de la Rando? is back to help you discover the region’s most beautiful trails. From Monday June 16 to Saturday June 21, join us for guided hikes adapted to all levels: family walks, itinerant hikes or nature immersions.

This year, a wide range of hikes awaits you: horseback riding, trail marker discovery, gourmet encounters, bodypump, mountain biking and Gravel, and much more!

A program of themed hikes, free and accessible to all:

– Wednesday June 18 at 10:00 am at Dampierre-Saint-Nicolas: Rando’ pédestre

– Wednesday, June 18 at 6:00 pm in Les Ifs: Rando’ gourmande

– Thursday June 19 at 10:00 am in Saint-Aubin-le-Cauf Rando’ bodypump (muscle strengthening)

– Friday June 20 at 8:30 pm in Touffreville-sur-Eu: Rando’ enchantée

– Saturday June 21 at 10.00 am in Meulers: Supervised mountain bike / Gravel ride

– Saturday June 21 at 2:00 pm at Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne): Rando’ & treasure hunt

To take part in these hikes, register with the Communauté de communes Falaises du Talou by e-mail at tourisme@falaisesdutalou.fr or by telephone on 02.35.04.85.10

German :

Die « Wanderwoche » kehrt zurück, um Ihnen die schönsten Wanderwege der Region zu zeigen. Von Montag, dem 16. Juni, bis Samstag, dem 21. Juni, können Sie mit uns auf geführte Wanderungen gehen, die für jedes Niveau geeignet sind: Familienwanderungen, Wandertouren oder Naturerlebnisse.

Dieses Jahr erwarten Sie Wanderungen in allen Formen: Reitausflüge, Entdeckung der Wegmarkierung, Feinschmeckertreffen, Bodypump, Mountainbike und Gravel und vieles mehr!

Ein Programm mit thematischen Wanderungen, die kostenlos und für alle zugänglich sind:

– Mittwoch, 18. Juni um 10.00 Uhr in Dampierre-Saint-Nicolas: Rando’ pédestre

– Mittwoch, 18. Juni, 18.00 Uhr in Les Ifs: Gourmet-Wanderung

– Donnerstag, 19. Juni um 10.00 Uhr in Saint-Aubin-le-Cauf Rando’ bodypump (Muskelstärkung)

– Freitag, 20. Juni, 20.30 Uhr in Touffreville-sur-Eu: Rando’ enchantée (Zauberwanderung)

– Samstag, 21. Juni um 10.00 Uhr in Meulers: Rando’ Mountainbike / Gravel mit Betreuung

– Samstag, 21. Juni um 14.00 Uhr in Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne): Wanderung & Schnitzeljagd

Um an diesen Wanderungen teilzunehmen, melden Sie sich bei der Communauté de communes Falaises du Talou per E-Mail an tourisme@falaisesdutalou.fr oder telefonisch unter 02.35.04.85.10 an

Italiano :

La « Semaine de la Rando » torna a farvi scoprire i sentieri più belli della regione. Da lunedì 16 a sabato 21 giugno, unitevi a noi in passeggiate guidate adatte a tutte le capacità: passeggiate in famiglia, escursioni itineranti o immersioni nella natura.

Quest’anno vi aspetta un’ampia gamma di passeggiate: passeggiate a cavallo, scoperta della segnaletica, incontri gastronomici, bodypump, mountain bike e Gravel e molto altro ancora!

Un programma di passeggiate a tema, gratuite e aperte a tutti:

– Mercoledì 18 giugno alle ore 10.00 a Dampierre-Saint-Nicolas: percorso a piedi

– Mercoledì 18 giugno alle 18.00 a Les Ifs: passeggiata gastronomica

– Giovedì 19 giugno alle ore 10.00 a Saint-Aubin-le-Cauf: Rando’ bodypump (rafforzamento muscolare)

– Venerdì 20 giugno alle 20.30 a Touffreville-sur-Eu: passeggiata incantata

– Sabato 21 giugno alle ore 10.00 a Meulers: passeggiata supervisionata in MTB/ghiaia

– Sabato 21 giugno alle 14.00 a Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne): escursione e caccia al tesoro

Per partecipare a queste passeggiate, è necessario iscriversi alla Communauté de communes Falaises du Talou via e-mail all’indirizzo tourisme@falaisesdutalou.fr o per telefono al numero 02.35.04.85.10

Espanol :

Vuelve la « Semaine de la Rando? para hacerle descubrir los senderos más bellos de la región. Del lunes 16 al sábado 21 de junio, únase a nosotros en paseos guiados adaptados a todos los niveles: paseos en familia, excursiones o inmersiones en la naturaleza.

Este año, le espera toda una gama de paseos: paseos a caballo, descubrimiento de la señalización, encuentros gastronómicos, bodypump, BTT y Gravel ¡y mucho más!

Un programa de paseos temáticos, gratuitos y abiertos a todos:

– Miércoles 18 de junio a las 10.00 h en Dampierre-Saint-Nicolas: Ruta de senderismo

– Miércoles 18 de junio a las 18:00 h en Les Ifs: Paseo gastronómico

– Jueves 19 de junio a las 10.00 h en Saint-Aubin-le-Cauf: Rando’ bodypump (refuerzo muscular)

– Viernes 20 de junio a las 20.30 h en Touffreville-sur-Eu: Paseo encantado

– Sábado 21 de junio a las 10.00 h en Meulers: BTT / Gravel ride supervisado

– Sábado 21 de junio a las 14:00 h en Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne): Senderismo y búsqueda del tesoro

Para participar en estos paseos, inscríbase en la Communauté de communes Falaises du Talou por correo electrónico en tourisme@falaisesdutalou.fr o por teléfono en el 02.35.04.85.10

