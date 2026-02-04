Semaine de la Randonnée à Aureille Les Opies Cimetière d’Aureille Aureille
Mercredi 25 mars 2026 à 16h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Cimetière d’Aureille 21 chemin de Saint-Pierre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Participez à la Semaine de la Randonnée à Aureille, le mercredi 25 mars !Sportifs
Organisé par la Fédération française de la randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône
Votre animateur responsable, Laurent Bonzi, vous accompagnera en direction du fameux sommet des Alpilles Les Opies !
Vous pourrez profiter d’une vue panoramique à 360° et d’un splendide coucher de soleil.
Les infos sur la randonnée
Départ 16h30 au Cimetière d’Aureille
Niveau Moyen
Durée 3h
Distance 8 km
Dénivelé positif cumulé 380 m
Prévoyez de l’eau en quantité suffisante et un pique-nique tiré du sac.
Chaussures de randonnée avec semelles à crampon obligatoires.
Informations, recommandations et inscription sur le site internet de la FFRandonnée 13 .
Cimetière d’Aureille 21 chemin de Saint-Pierre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join us for Hiking Week in Aureille on Wednesday, 25 March!
