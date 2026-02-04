Semaine de la Randonnée à Aureille Les Opies Cimetière d’Aureille Aureille

Semaine de la Randonnée à Aureille Les Opies

Mercredi 25 mars 2026 à 16h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Cimetière d’Aureille 21 chemin de Saint-Pierre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Participez à la Semaine de la Randonnée à Aureille, le mercredi 25 mars !Sportifs

Organisé par la Fédération française de la randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône



Votre animateur responsable, Laurent Bonzi, vous accompagnera en direction du fameux sommet des Alpilles Les Opies !

Vous pourrez profiter d’une vue panoramique à 360° et d’un splendide coucher de soleil.



Les infos sur la randonnée

Départ 16h30 au Cimetière d’Aureille

Niveau Moyen

Durée 3h

Distance 8 km

Dénivelé positif cumulé 380 m



Prévoyez de l’eau en quantité suffisante et un pique-nique tiré du sac.

Chaussures de randonnée avec semelles à crampon obligatoires.



Informations, recommandations et inscription sur le site internet de la FFRandonnée 13 .

Cimetière d’Aureille 21 chemin de Saint-Pierre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us for Hiking Week in Aureille on Wednesday, 25 March!

