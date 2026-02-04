Semaine de la Randonnée à Mouriès Découverte des Alpilles et de ses merveilles Parking Le Pin de la Fée Mouriès

Semaine de la Randonnée à Mouriès Découverte des Alpilles et de ses merveilles

Mercredi 25 mars 2026 à 8h45.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Parking Le Pin de la Fée D24 Route d’Eygalières Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-25 08:45:00

fin : 2026-03-25 08:45:00

2026-03-25

Participez à la Semaine de la Randonnée à Mouriès, le mercredi 25 mars !Sportifs

Organisé par la Fédération française de la randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône



Votre animateur responsable, Michel Tosi, vous accompagnera pour un circuit en boucle sur pistes et sentiers crête de Servanes, Pas du loup, Vallon du renard et passage dans les Caisses de Jean-Jean. Nombreux points hauts pour une vue panoramique sur le sommet des Opies mais aussi la plaine de la Crau.



Les infos sur la randonnée

Départ 8h45 au Parking du Pin de la Fée (intersection entre D24 et D24A)

Niveau Moyen

Durée 5h30

Distance 14,5 km

Dénivelé positif cumulé 450 m



Prévoyez de l’eau en quantité suffisante et un pique-nique tiré du sac.

Chaussures de randonnée obligatoires.



Informations, recommandations et inscription sur le site internet de la FFRandonnée 13 .

Parking Le Pin de la Fée D24 Route d’Eygalières Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us for Hiking Week in Mouriès on Wednesday, 25 March!

