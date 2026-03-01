Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert.

Auberge du pont Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dîner Concert, Duo Irlandais avec Kévin Camus et Yann Gourvil. Réservation obligatoire. .

Auberge du pont Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert.

L’événement Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert. Lannilis a été mis à jour le 2026-03-03 par OT PAYS DES ABERS