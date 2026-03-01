Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert. Lannilis
Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert. Lannilis vendredi 13 mars 2026.
Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert.
Auberge du pont Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Dîner Concert, Duo Irlandais avec Kévin Camus et Yann Gourvil. Réservation obligatoire. .
Auberge du pont Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert.
L’événement Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert. Lannilis a été mis à jour le 2026-03-03 par OT PAYS DES ABERS