Semaine de la Saint Patrick à Paluden Dîner Concert. Lannilis

Crêperie du pont Lannilis Finistère

Début : 2026-03-17 19:00:00
2026-03-17

Dîner Concert, Trio Irlandais avec Kévin Camus, Yann Gourvil, Thomas Kerbrat   .

Crêperie du pont Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69 

