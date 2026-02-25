Semaine de la Santé des femmes – SPSF 35 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 – 14 mars Ille-et-Vilaine

Semaine de la Santé des femmes – SPSF 35 Du 9 au 14 mars, participer à de nombreux temps d'échanges, de prévention, d'activités et de partage autour de la santé et du bien-être.

La Semaine de la Santé des Femmes & une pensée pour les hommes arrive à Villejean !

Programme sur le site de SPSF35 ou à l’accueil de la Maison de Quartier !

Un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous.

Contact : <[spsf35.coordination35@gmail.com](mailto:spsf35.coordination35@gmail.com)>

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



