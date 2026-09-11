Semaine de la santé mentale – Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
jeudi 8 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Semaine de la santé mentale – Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Et si l’art contribuait à prendre soin de notre santé mentale ? Dans le cadre de la semaine de la Santé Mentale, O’34 ouvre ses portes et vous propose, accompagné de ses résidents et de La Parenthèse de découvrir différents ateliers.
Création d’une fresque collective, ciné-débat, montage vidéo, chorale, espace ressources… .
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
What if art could help us take care of our mental health? As part of Mental Health Week, O?34 is opening its doors and inviting you to discover a variety of workshops alongside its residents and La Parenth%E8se.
L’événement Semaine de la santé mentale – Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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