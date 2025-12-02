Semaine de la solidarité Téléthon

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-06

Les associations et partenaires locaux du soin et de la solidarité se sont réunis, sous la houlette du Centre Communal d’Action Sociale, pour proposer une Semaine de la Solidarité remplie d’animations et d’actions autour des aidants .

Du 2 au 6 décembre chacun pourra partager un moment, s’informer, apprendre, et faire avec les autres lors des ateliers d’information et d’animation, ciné-débat, repas et autres défi sportifs…

Les recettes récoltées seront reversées, comme chaque année, au téléthon ainsi qu’à l’association L’Autruche sur un fil de soi.

Programme complet à télécharger ci-dessous. .

