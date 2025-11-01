Semaine de la sorcière Jardin sorcier, Balade à Pou et Café mortel Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Entre 16h03 et 19h03 Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !

16h13 Visite contée Balade à Pou

Il y a bien longtemps qu’à Pougne-Hérisson, il ne se passe RIN. On y a soigné toutes les peurs et adopté la quiétude. Mais comment ?… Découvrez la mythique Berthe, entrez dans la légende de Pou et du Rabouni, et faites revivre le rituel ancestral. Les pieds ancrés dans ce village de Gâtine, baladez-vous dans le temps pour épourer la pou .

Conseillé à partir de 6 ans

17h33 Le Café Mortel est un moment de partage où chacun.e peut s’exprimer, être écouté.e sans aucun jugement ni commentaire, sur le thème de la mort. C’est un temps où on peut témoigner de son vécu.

Conseillé à partir de 16 ans. .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

