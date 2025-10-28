Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Atelier peinture Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Atelier peinture

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Entre 16h03 et 19h03 les sorcières envahissent le jardin des histoires à travers leurs récits ensorceleurs ! Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !

16h33 à 18h03 L’atelier Peindre ensemble

La MPT de Saint Aubin Le Cloud se délocalise au Cordon pour un atelier peinture découverte autour de l’image de la sorcière.

Accessible dès 6 ans, sur inscription (12 places). .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

