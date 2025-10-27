Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Entre 16h03 et 19h03 les sorcières envahissent le jardin des histoires à travers leurs récits ensorceleurs ! Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !

A 19h03 Cercle de femmes par Salya Petitphar

Une exploration sensorielle des archétypes féminins, proposée par Salya Petitphar, femme colibri et tisseuse dans l’âme.

A partir de 16 ans et sur inscription. .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

