Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson
Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson lundi 27 octobre 2025.
Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-27
Entre 16h03 et 19h03 les sorcières envahissent le jardin des histoires à travers leurs récits ensorceleurs ! Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !
A 19h03 Cercle de femmes par Salya Petitphar
Une exploration sensorielle des archétypes féminins, proposée par Salya Petitphar, femme colibri et tisseuse dans l’âme.
A partir de 16 ans et sur inscription. .
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
English : Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes
German : Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes
Italiano :
Espanol : Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes
L’événement Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Cercle de femmes Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine