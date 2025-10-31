Semaine de la sorcière Jardin sorcier et Défis de sorcellerie ! Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson
Entre 16h03 et 19h03 les sorcières envahissent le jardin des histoires à travers leurs récits ensorceleurs ! Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !
Gratuit, pour toutes et tous
Et pendant toute cette période, enfile ton costume de sorcier ou sorcière et relève les défis ensorceleurs pour prouver ta magie. Parcours le chemin des sorcières à Hérisson et relève les différents défis pour rejoindre la bande des petits sorciers.
Défilé de costumes à 17h33 !
Animation autonome en famille, dès 4 ans. .
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
