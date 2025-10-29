Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson mercredi 29 octobre 2025.

Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Entre 16h03 et 19h03 les sorcières envahissent le jardin des histoires à travers leurs récits ensorceleurs ! Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !

A 16h33 spectacle jeune public Loup, de la Cie Rouge Cheyenne

C’est l’histoire d’une femme. C’est l’histoire d’un loup. C’est l’histoire d’une femme et d’un loup qui se rencontrent, et les frontières entre les mondes implosent.

Face à face, une comédienne et une marionnettiste racontent, l’une avec le corps et la parole, l’autre avec le dessin et la lumière. Ensemble, elles tissent des histoires de loup.

Conseillé dès 5 ans. .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

English : Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup

German : Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup

Italiano :

Espanol : Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup

L’événement Semaine de la sorcière Jardin sorcier et spectacle Loup Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine