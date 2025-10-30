Semaine de la sorcière Journée Partage de potions Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Entre 16h03 et 19h03 les sorcières envahissent le jardin des histoires à travers leurs récits ensorceleurs ! Partez à la rencontre des sorcières au détour d’un jardin automnal et profitez du bar du Cordon pour vous réconforter avec un goûter après ces histoires inquiétantes !

16h33 Simon nous propose un atelier potion « fabrique ta lessive » à base d’un ingrédient magique la cendre ! Repars avec ton pot de lessive. / Matériel à prévoir passoire-grillage et bocal (entre 350cl et 1l)

Atelier de découverte pour les familles, accessible dès 6 ans Sur inscription (12 places par atelier)

19h03 La soupe au caillou, vous connaissez ? C’est une soupe paysanne traditionnelle, où un caillou est ajouté pendant la cuisson.

21h03 Spectacle SHLADA, des Frères Bachus, Cie Ocus

Un spectacle qui parle de vraies histoires de frangins, de famille, de gourmandise et d’excès de la vie. .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

