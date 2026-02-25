Semaine de l’accessibilité 13ème édition

Territoire de Rochefort Océan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-23

Depuis plus de 10 ans, la CARO mène une politique active en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La 13ème édition de la Semaine de l’Accessibilité se déroule du 23 au 29 mars 2026.

.

Territoire de Rochefort Océan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 18 79 s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accessibility Week 13th edition

For more than 10 years, the Communauté d’Agglomération Rochefort Océan has been actively promoting the inclusion of people with disabilities.

The 13th edition of Accessibility Week will take place from 23 to 29 March 2026.

L’événement Semaine de l’accessibilité 13ème édition Rochefort a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan