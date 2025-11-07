Semaine de l’agro-alimentaire – Détection de potentiel Agence AJACCIO Ajaccio

Semaine de l’agro-alimentaire – Détection de potentiel Vendredi 7 novembre, 07h30 Agence AJACCIO South Corsica

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T07:30:00+01:00 – 2025-11-07T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-07T07:30:00+01:00 – 2025-11-07T11:00:00+01:00

Participez à notre événement de détection de potentiel spécialement conçu pour vous faire découvrir les métiers de l’agro-alimentaire. Cet événement s’adresse à tous les publics et vise à vous offrir une opportunité unique de découverte, de formation et d’emploi. Vous aurez l’occasion de tester vos compétences dans ce secteur dynamique et d’échanger directement avec un acteur clé du domaine. Profitez de cette semaine dédiée à l’agro-alimentaire pour explorer de nouvelles perspectives professionn

Agence AJACCIO 20167 Ajaccio Ajaccio 20129 Mezzavia South Corsica Corsica [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514454 »}]

Participez à notre événement de détection de potentiel spécialement conçu pour vous faire découvrir les métiers de l’agro-alimentaire. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie agroalimentaire