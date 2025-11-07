SEMAINE DE L’AGROALIMENTAIRE 2025 : PRESENTATION & VISITE DE POPPIES BAKERIES Laudun-l’Ardoise – Agence BAGNOLS SUR CEZE Laudun-l’Ardoise

SEMAINE DE L’AGROALIMENTAIRE 2025 : PRESENTATION & VISITE DE POPPIES BAKERIES Vendredi 7 novembre, 12h30 Laudun-l’Ardoise – Agence BAGNOLS SUR CEZE Gard

Début : 2025-11-07T12:30:00+01:00 – 2025-11-07T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-07T12:30:00+01:00 – 2025-11-07T14:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine des métiers de l’agroalimentaire qui se déroule du 03 au 07 Novembre 2025, l’entreprise POPPIES BAKERIES propose une présentation de l’entreprise , une visite des chaines de production et un entretien de recrutement pour les candidats qui le souhaitent.

Votre inscription à cet événement vous permettra de : – participer à une présentation de POPPIES BAKERIES – visiter les lignes de production – échanger avec un recruteur – découvrir le secteur de l’agroalimentaire

Laudun-l’Ardoise – Agence BAGNOLS SUR CEZE 30290 Laudun-l’Ardoise Laudun-l’Ardoise 30290 Gard Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514405 »}]

