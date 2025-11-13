Semaine de l’agroalimentaire: VENEZ DECOUVRIR L’ENTREPRISE VEGAFRUITS Saint-Nicolas-de-Port – Agence LUNEVILLE Saint-Nicolas-de-Port

Semaine de l’agroalimentaire: VENEZ DECOUVRIR L’ENTREPRISE VEGAFRUITS Saint-Nicolas-de-Port – Agence LUNEVILLE Saint-Nicolas-de-Port jeudi 13 novembre 2025.

Semaine de l’agroalimentaire: VENEZ DECOUVRIR L’ENTREPRISE VEGAFRUITS Jeudi 13 novembre, 08h00 Saint-Nicolas-de-Port – Agence LUNEVILLE Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie Agroalimentaire, l’entreprise VEGAFRUITS située à Saint Nicolas de Port vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir son activité , les métiers de l’agroalimentaire dans l’entreprise et la saisonnalité de leurs recrutements.

Accueil Présentation et visite de l’entreprise Échange questions /réponses Arrêt de bus à proximité. Parking rue Emile Badel à Saint Nicolas de Port (proche) Venez avec vos chaussures de sécurité si vous en avez ou po

Saint-Nicolas-de-Port – Agence LUNEVILLE 54210 Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517738 »}]

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie Agroalimentaire, l’entreprise VEGAFRUITS située à Saint Nicolas de Port vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir son activité , les métiers #TousMobilisés La semaine de l’industrie