Semaine de l’allaitement maternel : « Prioriser l’allaitement : créer des systèmes de soutien durables » Centre de PMI Dorothée Chellier PARIS lundi 13 octobre 2025.

La Semaine mondiale de l’allaitement est l’occasion de rappeler les bienfaits de l’allaitement pour la santé des mères et des enfants, tout en soulignant l’importance de créer un environnement favorable à son épanouissement. Bien que naturel, l’allaitement nécessite un soutien actif, à la fois au sein du foyer et au niveau social.

Allaiter, c’est bon pour le bébé… et pour la planète ! L’édition 2025 invite à explorer des solutions concrètes pour soutenir les familles dans leur parcours, tout en favorisant des environnements durables et bienveillants.

Paris célèbre et soutient l’allaitement maternel

La Ville de Paris propose de nombreux ateliers, rencontres et stands d’information, autant d’occasions d’échanger avec des professionnels, de poser vos questions et de partager expériences et conseils entre parents.

Que vous soyez futurs parents, jeunes mamans ou simplement curieux·se de découvrir le sujet, ces événements offrent un cadre convivial pour apprendre, partager et soutenir l’allaitement sous toutes ses formes.

Le programme des actions parisiennes

Territoire Action Lieu / Adresse Date et horaire T2 Rencontre autour de l’allaitement maternel PMI Passage de la Vierge

1 bis passage de la Vierge, 75007 Paris Mercredi 15 octobre, 14h-16h T3 Rencontre autour de l’allaitement maternel CPMI Gustave Geffroy

17 rue Gustave Geffroy, 75013 Paris

Tel : 01 53 55 09 13 Vendredi 17 octobre, matin T3 Rencontre autour de l’allaitement (femmes enceintes) Maison de l’Enfance du 13ème Jeudi 16 octobre T3 Rencontre autour de l’allaitement maternel CPMI Raspail

85 boulevard Raspail, 75006 Paris

Tel : 01 53 63 40 85 Mardi 14 octobre T4 Rencontre autour de l’allaitement maternel CPMI Cesbron

46 rue Gilbert Cesbron, 75017 Paris

Tel : 01 43 13 28 90 Mardi 14 octobre, 10h-12h T5 Rencontre autour de l’allaitement maternel CPMI Carpeaux

5/7 rue Carpeaux, 75018 Paris

Tel : 01 44 85 37 44 Mercredi 15 octobre, 14h-16h T7 Coparent et allaitement maternel Maison des 1000 premiers jours Mardi 14 octobre, matin T7 Stand d’information autour de l’allaitement Hôpital Tenon T7 Déconstruire les mythes autour de l’allaitement maternel Maison des 1000 premiers jours Mardi 14 octobre, après-midi T7 Rencontre autour de l’allaitement maternel Maison des 1000 premiers jours Mercredi 15 octobre, après-midi T7 Rencontre autour de l’allaitement maternel CPMI Avron

119 rue d’Avron, 75020 Paris

Tel : 01 43 72 61 42 Vendredi 17 octobre, matin T8 Rencontre autour de l’allaitement maternel CPMI Dorothée Chellier

2 bis rue Au Maire, 75003 Paris

Tel : 01 42 74 69 79 Lundi 13 octobre, matin

gratuit

Tout public.

Centre de PMI Dorothée Chellier 2 bis rue au Maire 75003 PARIS