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Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin Jardins associatifs Saint-Palais-sur-Mer

Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin Jardins associatifs Saint-Palais-sur-Mer mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Jardins associatifs

Adresse : Chemin de la Fontaine

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin

Jardins associatifs Chemin de la Fontaine Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :
2026-04-15

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Jardins associatifs Chemin de la Fontaine Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 86  b.lhomme@stpalaissurmer.fr

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L’événement Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par Royan Atlantique