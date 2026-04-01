Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin Jardins associatifs Saint-Palais-sur-Mer
Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin Jardins associatifs Saint-Palais-sur-Mer mercredi 15 avril 2026.
Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin
Jardins associatifs Chemin de la Fontaine Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
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Jardins associatifs Chemin de la Fontaine Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 86 b.lhomme@stpalaissurmer.fr
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L’événement Semaine de l’arbre & du paysage Atelier jardin Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par Royan Atlantique