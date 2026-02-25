Semaine de l’Arbre et du Paysage Déambulation au cœur des paysages dunaires Parking du plan d’eau de la phibie Le Château-d’Oléron

Semaine de l’Arbre et du Paysage Déambulation au cœur des paysages dunaires

Parking du plan d’eau de la phibie 27-25 Bd Philippe Daste Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Au fil du chemin d’Oléron le long de la réserve naturelle nationale, cette animation vous invite à découvrir les nouveaux aménagements et la réouverture d’une mare arrière dunaire au Moulin de la Côte, entre patrimoine naturel et biodiversité.

.

Parking du plan d’eau de la phibie 27-25 Bd Philippe Daste Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 88 85 e.pavan@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine de l’Arbre et du Paysage: A stroll through dune landscapes

Along the Chemin d’Oléron, along the national nature reserve, this animation invites you to discover the new facilities and the reopening of a dune back pond at Moulin de la Côte, between natural heritage and biodiversity.

L’événement Semaine de l’Arbre et du Paysage Déambulation au cœur des paysages dunaires Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes