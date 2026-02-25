Semaine de l’Arbre et du Paysage Rendez-vous au Verger ! Verger des Brigannières Le Château-d’Oléron

Semaine de l’Arbre et du Paysage Rendez-vous au Verger !

Verger des Brigannières 35 rue de l’Hermione Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 10:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez découvrir le verger participatif et pédagogique des Brigannières, un espace vivant où se mêlent nature, patrimoine fruitier et engagement citoyen. Venez échanger avec des passionnés et assister à une démonstration de greffes de fruitiers.

.

Verger des Brigannières 35 rue de l’Hermione Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 72 73 55 paysages@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Brigannières participative orchard, a living space where nature, fruit heritage and civic commitment come together. Come and chat with enthusiasts and watch a demonstration of fruit tree grafting.

L’événement Semaine de l’Arbre et du Paysage Rendez-vous au Verger ! Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes