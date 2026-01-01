Semaine de l’eau vive Roch’n Diaoul Quimperlé
Semaine de l’eau vive Roch’n Diaoul Quimperlé lundi 16 février 2026.
Semaine de l’eau vive Roch’n Diaoul
Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-22
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-16
Initiation au rafting, participation des médaillés olympiques, show nocturne en basse ville, projection au cinéma la bobine .
Du 16 au 20 février Initiation rafting.
19 février Projection cinéma
20 février Course des 3 rivières (Confluence Quimperlé)
21 et 22 février Coupe de France N1 (Slalom aux Roches du Diable)
Ouverture de la billetterie le 15/01. .
Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17
English : Semaine de l’eau vive Roch’n Diaoul
