Semaine de l'eau vive Roch'n Diaoul

Quimperlé Finistère

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-22

2026-02-16

Initiation au rafting, participation des médaillés olympiques, show nocturne en basse ville, projection au cinéma la bobine .

Du 16 au 20 février Initiation rafting.

19 février Projection cinéma

20 février Course des 3 rivières (Confluence Quimperlé)

21 et 22 février Coupe de France N1 (Slalom aux Roches du Diable)

Ouverture de la billetterie le 15/01. .

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English : Semaine de l’eau vive Roch’n Diaoul

