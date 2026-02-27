Semaine de l’égalité Saint-Dizier
Centre Socio-Culturel Saint-Dizier Haute-Marne
Tout public
Un rendez-vous ouvert à tous pour sensibiliser, échanger et agir en faveur d’une société plus juste. Ateliers, rencontres, sport, culture et débats rythmeront ces sept jours. .
Centre Socio-Culturel Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 79 88
