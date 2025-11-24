Semaine de l’élimination des violences faites aux femmes Pithiviers

Semaine de l’élimination des violences faites aux femmes

Place Camille Claudel Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-24

Du 24 au 29 novembre 2025, le Centre social municipal de Pithiviers vous invite à une semaine d’échanges, de sensibilisation et de solidarité autour des violences faites aux femmes.

Au programme

Théâtre forum Une soirée conviviale et participative le 25 novembre à 17h30 à la salle des fêtes de Pithiviers discussions, partages et animations pour faire bouger les mentalités.

Atelier “Quand l’art questionne les relations” le 26 novembre découvrez comment les artistes interrogent l’égalité et les rapports humains.

☕ Café papotes & jeu le 28 novembre un moment chaleureux pour échanger sur les questions de violences.

Initiation au self-défense non violent le 29 novembre, pour apprendre à se protéger autrement.

Parce qu’on est toutes et tous concerné·es, rejoignez cette semaine d’engagement, de bienveillance et de partage.

Infos 02 38 32 84 91

✉️ centre-social@pithiviers.fr .

English :

From November 24 to 29, 2025, the Centre social municipal de Pithiviers invites you to a week of exchanges, awareness-raising and solidarity around violence against women.

German :

Vom 24. bis 29. November 2025 lädt das städtische Sozialzentrum von Pithiviers Sie zu einer Woche des Austauschs, der Sensibilisierung und der Solidarität rund um das Thema Gewalt gegen Frauen ein.

Italiano :

Dal 24 al 29 novembre 2025, il Centre social municipal de Pithiviers vi invita a una settimana di discussione, sensibilizzazione e solidarietà sulla violenza contro le donne.

Espanol :

Del 24 al 29 de noviembre de 2025, el Centro Social Municipal de Pithiviers le invita a una semana de debate, sensibilización y solidaridad en torno a la violencia contra las mujeres.

