Semaine de l’esprit critique et du numérique Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Semaine de l’esprit critique et du numérique
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-07 2025-11-08
MERCREDI 5 NOVEMBRE
– 15h à 16h00, atelier parents enfants à partir de 8 ans
Lancer franc Chaque équipe va devoir défendre ses idées ou les mettre à mal
– 18h à 19h30, atelier ado/adultes à partir de 12 ans
Fake News Venez apprendre comment s’entraîner à exercer votre esprit critique et à vous questionner pour les déjouer !
VENDREDI 7 NOVEMBRE, 18h à 20h, Ado/adultes
Discussion Harcèlement, réseaux sociaux et santé mentale
Comment ces phénomènes s’entremêlent-ils, et quels outils pour mieux les comprendre et les prévenir ?
Avec Mathilde Husky, professeure de psychologie clinique
SAMEDI 8 NOVEMBRE
– 9h à 12h (accès libre), Kiosque IA Plongez dans un kiosque au cœur des unes de journaux d’actualité !
– 10h30 à 12h, atelier ado/adultes à partir de 12 ans
Quizz sauce curieux Venez répondre à des questions scientifiques drôles et inattendues.
Réservation obligatoire .
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
