Semaine de l’esprit critique et du numérique Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Semaine de l’esprit critique et du numérique

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-07

2025-11-05 2025-11-07 2025-11-08

MERCREDI 5 NOVEMBRE

– 15h à 16h00, atelier parents enfants à partir de 8 ans

Lancer franc Chaque équipe va devoir défendre ses idées ou les mettre à mal

– 18h à 19h30, atelier ado/adultes à partir de 12 ans

Fake News Venez apprendre comment s’entraîner à exercer votre esprit critique et à vous questionner pour les déjouer !

VENDREDI 7 NOVEMBRE, 18h à 20h, Ado/adultes

Discussion Harcèlement, réseaux sociaux et santé mentale

Comment ces phénomènes s’entremêlent-ils, et quels outils pour mieux les comprendre et les prévenir ?

Avec Mathilde Husky, professeure de psychologie clinique

SAMEDI 8 NOVEMBRE

– 9h à 12h (accès libre), Kiosque IA Plongez dans un kiosque au cœur des unes de journaux d’actualité !

– 10h30 à 12h, atelier ado/adultes à partir de 12 ans

Quizz sauce curieux Venez répondre à des questions scientifiques drôles et inattendues.

Réservation obligatoire .

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr

