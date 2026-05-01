Semaine de l’IA pour tous 100 rue de la mairie Moyon Villages

Moyon Villages

Semaine de l’IA pour tous

100 rue de la mairie 100 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-19

Rendez-vous à Moyon-Villages pour la Semaine de l’IA pour Tous !

Le mardi 19 mai à 10h, rendez-vous pour l’événement Aïe aïe IA, ouvert à tous sans connaissance

Le mercredi 20 mai à 14h Citizen IA et Duels de l’IA (public ados/adultes)

Le samedi 23 mai à 10h30 Duels de l’IA et jeu Aïe Aïe IA. Ouvert à tous sans connaissance

Objectif permettre à chacun de mieux comprendre l’IA et de participer aux discussions sur son impact dans notre société.

Inscription obligatoire au 02 33 57 16 81 ou epnmoyon@gmail.com .

100 rue de la mairie 100 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 epnmoyon@gmail.com

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English : Semaine de l’IA pour tous

L’événement Semaine de l’IA pour tous Moyon Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô