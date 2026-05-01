Semaine de l’IA pour tous 100 rue de la mairie Moyon Villages
Semaine de l’IA pour tous 100 rue de la mairie Moyon Villages mardi 19 mai 2026.
Moyon Villages
Semaine de l’IA pour tous
100 rue de la mairie 100 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-19
Rendez-vous à Moyon-Villages pour la Semaine de l’IA pour Tous !
Le mardi 19 mai à 10h, rendez-vous pour l’événement Aïe aïe IA, ouvert à tous sans connaissance
Le mercredi 20 mai à 14h Citizen IA et Duels de l’IA (public ados/adultes)
Le samedi 23 mai à 10h30 Duels de l’IA et jeu Aïe Aïe IA. Ouvert à tous sans connaissance
Objectif permettre à chacun de mieux comprendre l’IA et de participer aux discussions sur son impact dans notre société.
Inscription obligatoire au 02 33 57 16 81 ou epnmoyon@gmail.com .
100 rue de la mairie 100 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 epnmoyon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine de l’IA pour tous
L’événement Semaine de l’IA pour tous Moyon Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Moyon Villages (Manche)
- Fête Trinité Moyon Villages 30 mai 2026