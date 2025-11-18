SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 25 rue du fort 88190 GOLBEY Golbey

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 25 rue du fort 88190 GOLBEY Golbey mardi 18 novembre 2025.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 Mardi 18 novembre, 09h00 25 rue du fort 88190 GOLBEY Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

25 rue du fort 88190 GOLBEY 25 RUE DU FORT 88190 GOLBEY Golbey 88190 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vosges.cci.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 95 26 49 »}, {« type »: « email », « value »: « r.lallemand@vosges.cci.fr »}]

Participation à plusieurs ateliers, expériences en sciences physiques et manipulation de maquettes