Semaine de l’industrie 2025 : ACTEMIUM ouvre ses portes ! ACTEMIUM Montilliers

Semaine de l’industrie 2025 : ACTEMIUM ouvre ses portes ! Jeudi 20 novembre, 10h30 ACTEMIUM Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

La vocation d’Actemium est d’améliorer la performance industrielle de ses clients, tout en les accompagnant dans leur transformation digitale et leur transition environnementale. Actemium s’appuie sur un réseau de 150 entreprises en France, dédiées au process industriel.

ACTEMIUM Montilliers Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite organisée par l’UIMM 49