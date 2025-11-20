Semaine de l’industrie 2025 : APMA ouvre ses portes ! APMA Brissac-Loire-Aubance

Semaine de l’industrie 2025 : APMA ouvre ses portes ! Jeudi 20 novembre, 14h00 APMA Maine-et-Loire

APMA brissac quincé Brissac-Loire-Aubance 49320 Brissac-Quincé Maine-et-Loire Pays de la Loire

APMA est une société spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de précision. Visite organisée par l’UIMM 49