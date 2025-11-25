SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE NUCLEAIRE Bagnols-sur-Cèze – Agence BAGNOLS SUR CEZE Bagnols-sur-Cèze

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE NUCLEAIRE Mardi 25 novembre, 08h00 Bagnols-sur-Cèze – Agence BAGNOLS SUR CEZE Gard

Début : 2025-11-25T08:00:00 – 2025-11-25T10:00:00

Fin : 2025-11-25T08:00:00 – 2025-11-25T10:00:00

Découverte des métiers de l’industrie dans le secteur nucléaire. Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, l’agence FRANCE TRAVAIL de BAGNOLS vous propose un atelier Vous êtes intéressé(e)s par le secteur de l’industrie nucléaire ? Venez participer à notre atelier spécialement conçu pour vous ! Atelier animé par : Une Conseillère Emploi Une Conseillère Entreprise

Au programme : – Découverte des métiers et opportunités dans l’industrie nucléaire – Conseils pour votre projet professionnel – Éch

Bagnols-sur-Cèze – Agence BAGNOLS SUR CEZE 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519449 »}]

