Semaine de l’industrie 2025 – Enovio ouvre ses portes ! Enovio Saint-Herblon

Semaine de l’industrie 2025 – Enovio ouvre ses portes ! Mercredi 12 novembre, 08h30 Enovio Loire-Atlantique

Début : 2025-11-12T08:30:00 – 2025-11-12T12:00:00

Fin : 2025-11-12T08:30:00 – 2025-11-12T12:00:00

Enovio est une PME industrielle de 40 personnes basée en Loire Atlantique, entre Nantes et Angers.

Nous regroupons sur un même site 3 activités complémentaires : usinage et mécanique de précision, conception et fabrication de moules pour l’injection, conception et fabrication de pièces en plastiques.

Nous sommes intégrés en Bureau d’Etudes.

Nous sommes engagés au quotidien pour que nos gestes et productions soient les moins impactants possibles : + de 50% des plastiques consommés sont recyclés ou biosourcés.

Nous sommes certifiés ISO9001, ISO14001 et labelisés MORE et ECOVADIS.

Enovio, c’est 40 années au service des ses clients multi secteurs : défense, industrie, automobile, électronique, santé ou machinisme agricole par exemple.

Enovio zi de l'erraud 44150 Vair sur Loire Saint-Herblon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez visiter une PME industrielle engagée ! injection plastique fabrication de moules