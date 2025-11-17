Semaine de l’Industrie 2025 : Fabrique ton avenir à nos côtés ! centrale EDF de Cruas-Meysse Cruas

Semaine de l’Industrie 2025 : Fabrique ton avenir à nos côtés ! Lundi 17 novembre, 11h00 centrale EDF de Cruas-Meysse Ardèche

Semaine de l’Industrie 2025 : Fabrique ton avenir à nos côtés !

À l’occasion de la 14e édition de la Semaine de l’Industrie, la centrale EDF de Cruas-Meysse t’ouvre ses portes pour te faire découvrir les coulisses de la production d’électricité et les métiers qui font tourner l’industrie de demain.

Viens explorer un site stratégique qui couvre 40 % des besoins en électricité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

‍♀️ ‍ Tu découvriras des métiers passionnants, innovants et porteurs de sens.

centrale EDF de Cruas-Meysse 07350 Cruas 07350 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
04 43 98 78 09
cruas-com-visites@edf.fr

