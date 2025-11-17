Semaine de l’industrie 2025 : FDI ACCESS ouvre ses portes ! FDI ACCESS Cholet

Semaine de l’industrie 2025 : FDI ACCESS ouvre ses portes ! Lundi 17 novembre, 14h00 FDI ACCESS Maine-et-Loire

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Expert en gestion des accès, FDI conçoit et fabrique des systèmes de contrôle d’accès, interphonie et domotique pour les collectifs et le tertiaire. Visite organisée par l’UIMM 49