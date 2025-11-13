Semaine de l’Industrie 2025, le campus aixois ouvre ses portes aux scolaires Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Semaine de l’Industrie 2025, le campus aixois ouvre ses portes aux scolaires Jeudi 13 novembre, 16h00 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T16:00:00 – 2025-11-13T17:00:00

Fin : 2025-11-13T16:00:00 – 2025-11-13T17:00:00

Au programme

• L’exposition « Technologie : nom féminin »

Démystifier et susciter des vocations chez les jeunes filles dans les domaines des technologies et de l’industrie, casser les stéréotypes et aider les jeunes filles à poursuivre des études scientifiques et technologiques.

L’ambition de cette exposition est de mettre en lumière, par des portraits en photos et en mots, le parcours de 18 jeunes femmes ingénieures pour démystifier le domaine des technologies et de l’industrie et susciter des vocations.

A l’initiative des alumni et d’Arts et Métiers, grande école de la technologie, qui ont demandé à la photographe Marion Gambin d’aller à la rencontre d’étudiantes passionnées de technologie, de jeunes femmes qui rêvent de robot et d’un monde durable, et d’ingénieures qui sont aujourd’hui au cœur de l’industrie du futur.

Chacun des 18 portraits présentés dans l’exposition rappelle que les femmes ont leur place dans le milieu industriel. De la robotique à la cosmétique en passant par la biomécanique, ces jeunes femmes illustrent la diversité des métiers et des secteurs d’activité qui s’offre aux Ingénieur.es.

Cette animation permet à une classe toute entière, filles comme garçons, de réfléchir à ces questions afin de casser les stéréotypes. Ils seront accompagnés dans leurs réflexions par des étudiants du campus.

• L’Atelier des métiers de l’énergie

C’est l’occasion de découvrir la diversité et la richesse des métiers de la filière Énergie.

La transition énergétique est un grand chantier d’actualité. Elle fait appel à de multiples métiers, certains traditionnels, mais aussi de nombreux nouveaux métiers porteurs d’innovation.

Au travers du jeu, on revisite d’abord les énergies, leurs productions, leurs consommations, les ordres de grandeur ; tout particulièrement dans le domaine de l’énergie électrique.

Cette animation permet à une classe toute entière, filles comme garçons, de réfléchir à leur orientation. Ils seront accompagnés dans leurs réflexions par des étudiants du campus.

Aix-en-Provence 2, cours des Arts et Métiers Aix-en-Provence 13626 Pont de Béraud Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 animations qui permettront aux lycéens de découvrir les métiers de l’énergie et de susciter des vocations chez les jeunes filles, dans les domaines des technologies et de l’industrie.