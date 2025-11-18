Semaine de l’industrie 2025 : MERSEN ouvre ses portes ! MERSEN

Semaine de l’industrie 2025 : MERSEN ouvre ses portes ! Mardi 18 novembre, 16h00 MERSEN Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T16:00:00+01:00 – 2025-11-18T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T16:00:00+01:00 – 2025-11-18T18:00:00+01:00

MERSEN France ANGERS développe et fabrique des systèmes de distribution d’énergie électrique (barres de bus ou busbars laminés) pour applications spécifiques : électronique de puissance, véhicules électriques, énergies renouvelables.

MERSEN 49480 – Verrières-en-Anjou 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite organisée par l’UIMM 49