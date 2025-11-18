Semaine de l’industrie 2025 : OCA – Ouest Convoyeur Automatisme ouvre ses portes ! OCA – Ouest Convoyeur Automatisme Montilliers

Semaine de l’industrie 2025 : OCA – Ouest Convoyeur Automatisme ouvre ses portes ! Mardi 18 novembre, 14h00 OCA – Ouest Convoyeur Automatisme Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Depuis plus de 40 ans, notre société conçoit, fabrique et installe des systèmes de manutention aérienne ainsi que des machines spéciales. Conçus pour optimiser les flux de production dans tous types d’industries (agroalimentaire, automobile, blanchisseries industrielles, plateformes logistiques, etc.), nos convoyeurs aériens permettent de déplacer, transférer ou stocker des charges pouvant atteindre 9 tonnes.

OCA – Ouest Convoyeur Automatisme Montilliers Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite organisée par l’UIMM 49