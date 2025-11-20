Semaine de l’industrie 2025 : PACK’R ouvre ses portes ! PACK’R Beaucouzé

Semaine de l’industrie 2025 : PACK’R ouvre ses portes ! Jeudi 20 novembre, 09h30 PACK’R Maine-et-Loire

PACK’R Beaucouzé Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Fabricant de solutions de remplissage de produits liquides, nous fabriquons et distribuons des remplisseuses-boucheuses pour professionnels. Visite organisée par l’UIMM 49