Semaine de l’Industrie 2025 Plongée au coeur du nucléaire civil : métiers, formations et opportunités Agence Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine

Semaine de l’Industrie 2025 Plongée au coeur du nucléaire civil : métiers, formations et opportunités Lundi 17 novembre, 13h00 Agence Ivry-sur-Seine Val-de-Marne

Un atelier animé par un expert du secteur pour découvrir un domaine stratégique en pleine évolution Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, France Travail vous invite à un atelier interactif et enrichissant sur le secteur du nucléaire civil, animé par un expert EDF, formateur à l’IRUP, consultant et coach en reconversion professionnelle. Cet événement est l’occasion unique de : Découvrir les métiers porteurs du nucléaire Comprendre les parcours de formation possibles, du CAP à Bac5 Identifie

Agence Ivry-sur-Seine 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Ile-de-France

La semaine de l'industrie Découverte secteur / métier