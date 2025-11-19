Semaine de l’industrie 2025 : REHLKO ouvre ses portes ! REHLKO Cholet

Semaine de l’industrie 2025 : REHLKO ouvre ses portes ! Mercredi 19 novembre, 09h30 REHLKO Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T11:50:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T11:50:00+01:00

REHLKO CHOLET Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Rehlko, fournit des solutions d’alimentation électriques. Visite organisée par l’UIMM 49