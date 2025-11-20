Semaine de l’industrie 2025 : SMP ouvre ses portes ! SMP Segré-en-Anjou Bleu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
SMP Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire
SMP, une entreprise experte de la mécanique de précision. Visite organisée par l’UIMM 49