Semaine de l’industrie 2025 : Sogal ouvre ses portes ! SOGAL Chemillé-en-Anjou
Semaine de l’industrie 2025 : Sogal ouvre ses portes ! SOGAL Chemillé-en-Anjou vendredi 21 novembre 2025.
Semaine de l’industrie 2025 : Sogal ouvre ses portes ! Vendredi 21 novembre, 09h00 SOGAL Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T09:00:00+01:00 – 2025-11-21T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-21T09:00:00+01:00 – 2025-11-21T11:00:00+01:00
SOGAL 49120 – Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire
Spécialiste du rangement, du dressing et de l’aménagement intérieur depuis 1981, Sogal cultive l’art de concevoir votre espace intérieur. Visite organisée par l’UIMM 49