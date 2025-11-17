Semaine de l’industrie 2025 SOMEPIC Bouzincourt

SOMEPIC 96 rue de l’avenir – 80300 BOUZINCOURT Bouzincourt 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « rh@somepic.com »}]

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, SOMEPIC ouvre ses portes du 17 au 21 nov. : découvrez l’univers de l’usinage et des métiers d’avenir ! Filière aéronautique Opérateur commande numérique