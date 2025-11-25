Semaine de l’industrie 2025 SOMEPIC Bouzincourt

Semaine de l’industrie 2025 Mardi 25 novembre, 10h00 SOMEPIC Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

SOMEPIC 96 rue de l'avenir – 80300 BOUZINCOURT Bouzincourt 80300 Somme Hauts-de-France

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, SOMEPIC ouvre ses portes du 17 au 21 nov. : découvrez l’univers de l’usinage et des métiers d’avenir ! Filière aéronautique Opérateur commande numérique