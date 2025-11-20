Semaine de l’industrie 2025 : STIF FRANCE ouvre ses portes ! STIF FRANCE Saint-Georges-sur-Erve

Semaine de l’industrie 2025 : STIF FRANCE ouvre ses portes ! Jeudi 20 novembre, 15h30 STIF FRANCE Mayenne

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Visite organisée par l’UIMM 49

STIF FRANCE ZA de la Lande, 49170 Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Erve 53600 Mayenne Pays de la Loire

