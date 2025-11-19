Semaine de l’industrie 2025 : TEXTILE DU MAINE ouvre ses portes ! TEXTILE DU MAINE Montilliers

Semaine de l’industrie 2025 : TEXTILE DU MAINE ouvre ses portes ! Mercredi 19 novembre, 14h30 TEXTILE DU MAINE Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:30:00+01:00

TEXTILE DU MAINE 49310 Montilliers Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Textile du Maine, entreprise du patrimoine vivant, est une société à taille humaine spécialisée dans le prêt-à-porter féminin de couturier. Visite organisée par l’UIMM 49