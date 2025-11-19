Semaine de l’industrie 2025 : TOLECTRO ouvre ses portes ! TOLECTRO Segré-en-Anjou Bleu

Semaine de l’industrie 2025 : TOLECTRO ouvre ses portes ! Mercredi 19 novembre, 16h00 TOLECTRO Maine-et-Loire

TOLECTRO Segré-en-Anjou-Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Tôlerie et mécanique de précision pour l’aéronautique, l’électronique, la défense et l’agroalimentaire. Visite organisée par l’UIMM 49