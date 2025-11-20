Semaine de l’industrie 2025 : Tolectro ouvre ses portes ! TOLECTRO Segré-en-Anjou Bleu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T16:00:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T16:00:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00
TOLECTRO est spécialisée dans la sous-traitance en mécanique de précision et tôlerie fine de pièces et sous-ensembles auprès de grands donneurs d’ordres des secteurs de l’aéronautique, l’électronique, de la défense….
TOLECTRO Segré-en-Anjou-Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite organisée par l’UIMM 49