Semaine de l’industrie 79 Rue Saint-Mélaine, 53000 Laval Laval
Semaine de l’industrie 79 Rue Saint-Mélaine, 53000 Laval Laval mardi 18 novembre 2025.
Semaine de l’industrie Mardi 18 novembre, 09h30 79 Rue Saint-Mélaine, 53000 Laval Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:00:00
Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:00:00
79 Rue Saint-Mélaine, 53000 Laval 79 Rue Saint-Mélaine, 53000 Laval Laval 53000 ZA Touches-Saint-Mélaine Mayenne Pays de la Loire
Visite d’entreprise