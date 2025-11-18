Semaine de l’industrie à Info Jeunes CRIJ occitanie Toulouse

Semaine de l’industrie à Info Jeunes CRIJ occitanie Toulouse mardi 18 novembre 2025.

Semaine de l’industrie à Info Jeunes Mardi 18 novembre, 09h00 CRIJ occitanie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T16:45:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T16:45:00

Comme chaque année, Info Jeunes a le plaisir de vous inviter à l’édition 2025 de « La Semaine de l’Industrie », un événement national visant à faire découvrir aux jeunes les métiers passionnants du secteur industriel.

Cette année encore, nous avons réuni plusieurs centres de formation qui proposeront des animations interactives pour sensibiliser les jeunes à ces métiers.

La semaine de l’industrie a pour objectif d’assurer la promotion de l’industrie, de ses métiers et de ses carrières auprès des jeunes. Les intervenants proposeront des stands animés : Simulateurs, casques à réalité virtuelle, quiz, vidéos, jeux…

Cette année notre évènement aura lieu les mardi 18 novembre et le jeudi 20 novembre 2025 à Info Jeunes Toulouse (CRIJ) 17 rue de Metz de 9h à 16h45.

CRIJ occitanie 17 rue de Metz toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Découvre des métiers de l’industrie